«Фольксваген Пассат» подожгли по ошибке

Конфликт начался с похода в туалет во дворе.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего парня, которого обвиняют в поджоге автомобиля «Фольксваген Пассат».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 17 февраля этого года на улице Садовая в посёлке Учхоз.



По версии следствия, парень из села Ямное Рамонского района Воронежской области был в посёлке в гостях и изрядно выпил, в связи с чем у его возник небольшой конфликт с местными жителями, в отместку которым он взял бутылку с бензином и спички и попытался поджечь припаркованный возле дома автомобиль «Фольксваген Пассат». Но машину вовремя успели потушить хозяин и его соседи.



В результате поджога на машине оплавились уплотнители ветрового стекла, боковины, заднего стекла, передней и задней дверей, молдинг задней двери, стержень антенны. Общая стоимость поврежденных деталей составила 3 354 рубля.



Обвиняемый ранее уже был трижды судим за кражи, последний раз — 3 февраля 2023 года его оштрафовали за это на 49 000 рублей.



В ходе следствия он свою вину признал и рассказал, что эта история началась с того, что будучи в гостях в послеобеденное время, он вышел из квартиры знакомого на улицу, зашел за угол и сходил в туалет.



В этот момент из квартиры на первом этаже вышла девушка и начала на него ругаться: девушка потребовала, чтобы мужчина больше не ходил в туалет на её территории. Тот вернулся назад домой к другу, но примерно через час снова вышел на улицу, чтобы вынести мусор.



На обратном пути к дому к нему подошли двое молодых людей, но разговор не задался. Парень подумал, что к нему обратились по просьбе той самой девушки, которая ранее на него ругалась. Тогда он вернулся в квартиру к другу и сообщил, что к ним приехали на разборки. Друзья вместе вышли на улицу.



Во дворе дома между ними и молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемого ударил парень, которого он принял за мужа той самой девушки, которая на него ругалась. А потом он заметил автомобиль «Фольксваген Пассат», который, как он посчитал, принадлежит девушке, которая ругалась, и её мужу.



Потом к дому подъехала мать товарища обвиняемого, он попросил её довезти до заправки в Гудовке, захватив с собой полуторалитровую пластиковую бутылку. На заправке мужчина купил литр бензина за 50 рублей и поехал назад.



Около 22:00 минут он подошел к автомобилю «Фольксваген», облил его задний капот бензином и поджег спичкой. Облитый капот машины начал гореть, огонь перемещался и на другие части автомобиля. Потом он вернулся домой к другу и сказал, что поджег машину его соседа. Вопреки ожиданиям, друг такому сообщению почему-то не обрадовался и побежал на улицу тушить горевший автомобиль.



Но в ходе следствия оказалось, что предполагаемый поджигатель всё перепутал — его ударил совсем другой мужчина, а не владелец автомобиля, который он поджог.



Как оказалось, хозяин машины 17 февраля около 11 утра приехал домой с ночной смены. Автомобиль припарковал вблизи своего дома, зашёл в квартиру, поел и лег спать. Ни в какие конфликты он не вступал — весь день проспал. Около 22:00 минут мужчина услышал, что со двора дома доносятся какие-то крики и шум. Он попросил жену посмотреть, что происходит во дворе. Жена выглянула в окно и закричала, что горит их машина. Мужчина выбежал из квартиры. В тот момент увидел, что горит передний капот машины, лобовое стекло, крыша автомобиля, задний капот. Увидев это, мужчина побежал в квартиру за ведром воды. Потом к машине прибежали соседи и тоже начали тушить машину, кто водой, кто огнетушителями. К месту возгорания автомобиля вскоре приехали и две пожарные машины, но пожар к этому времени уже был локализован.



18-летнему парню предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, не доведённое до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.