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сегодня, 10:31
Президент РоФ подписал указ о начале военных сборов для пребывающих в запасе россиян
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Военные сборы проводятся ежегодно и являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан, которые пребывают в запасе. Соответствующий документ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.
Сколько человек призовут на военные сборы, не уточняется.
"Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", - говорится в документе.
1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В войска, по указу, должны быть направлены 147 тысяч новобранцев. 15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля, - передает "Интерфакс".
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Согласно ему, находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.
Сколько человек призовут на военные сборы, не уточняется.
"Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", - говорится в документе.
1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. В войска, по указу, должны быть направлены 147 тысяч новобранцев. 15 апреля в российском Генштабе заявили, что весенний призыв проходит в плановом порядке и завершится 15 июля, - передает "Интерфакс".
Указ вступает в силу со дня опубликования.
146