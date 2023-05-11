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38 минут назад
В Брянской области обстреляли административное здание
По словам главы региона, обошлось без пострадавших.
Украинский беспилотник обстрелял административное здание в Стародубе Брянской области, - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
9 мая 2023 года со стороны Украины обстреляли Стародубский район.
По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
9 мая 2023 года со стороны Украины обстреляли Стародубский район.