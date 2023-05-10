В России

сегодня, 17:56

В РФ введут льготную Арктическую ипотеку

156
#ипотека #Арктика
В России запланировали запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев.

Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года.

В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край. 

«Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — сказал «Известиям» Александр Цыбульский.

156
#ипотека #Арктика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
32
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

#видеокарты
Цены на видеокарты в РФ достигли 200 тыс. рублей

сегодня, 17:59

В России
В РФ утвердили порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых
#реабилитация #наркозависимые
В РФ утвердили порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

сегодня, 16:10

В России
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену РФ визового режима для грузин
#Грузия #виза
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену РФ визового режима для грузин

сегодня, 15:32

В России
Отгрузки нефти из РФ достигли максимума с начала 2022 года
#нефть #экономика
Отгрузки нефти из РФ достигли максимума с начала 2022 года

сегодня, 14:52

В России
В 2022 году доход компаний с госучастием в РФ снизился на 52%
#экономика #госкомпании #прибыль
В 2022 году доход компаний с госучастием в РФ снизился на 52%

сегодня, 14:13

В России
Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан
#бытовая техника #цены
Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан

сегодня, 13:33

В России