Липецкая вечЁрка: загадка смерти восьмиклассницы, жертвы шашлыка и зарплата в 100 000 рублей

Сегодня, 10 мая, стало известно, что причина смерти 15-летней липчанки еще не выяснена, жертва любви к шашлыкам лечится в ожоговом центре, и РИА Новости подсчитали, когда больше половины липчан будут получать зарплату в 100 000 рублей.