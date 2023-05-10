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Липецкая вечЁрка: загадка смерти восьмиклассницы, жертвы шашлыка и зарплата в 100 000 рублей
Сегодня, 10 мая, стало известно, что причина смерти 15-летней липчанки еще не выяснена, жертва любви к шашлыкам лечится в ожоговом центре, и РИА Новости подсчитали, когда больше половины липчан будут получать зарплату в 100 000 рублей.
А липчанка на майских праздниках попала в больницу с порезом руки от… сабли. Где она нашла холодное оружие, врачи не уточнили.
— Наверное, эта липчанка с саблей вернулась с Русборга, — предположил комментатор.
Патологоанатомы не смогли назвать причину смерти 15-летней липчанки, которая 5 мая умерла в областной детской больнице. Теперь причину гибели ребёнка определяет гистологическая экспертиза, которая может продлиться месяц.
Зарплата в 100 000 рублей для половины работников региона — это реально? Конечно. По оценкам экспертов «РИА-Рейтинг» больше половины работников Липецкой области будут получать такой доход всего-то через 9,8 года. А через 13,5 года — уже 75% липчан.
По рейтингу динамики роста зарплат Липецкая область находится на 27 месте среди регионов России, а среди областей Черноземья — на третьем. Быстрее всех зарплаты в 100 000 начнут получать 50% работников Ямало-Ненецкого автономного округа. Им осталось ждать всего 2,7 года. А дольше всех придется ждать жителям Чечни — 17,5 года.
— А через 5,8 года цены в магазинах какие будут, аналитики не подсчитали? — спросила Лиза.
Завтра перед выходом из дома не забудьте зонтик. Синоптики в Липецке прогнозируют небольшие дожди. Зато станет еще чуть-чуть теплее — до +17 градусов.
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