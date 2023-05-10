Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкую область завтра придут небольшие дожди и потепление

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#потепление
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В Липецкую область завтра придут небольшие дожди и потепление

11 и 12 мая погода в Липецкой области ожидается облачной с прояснениями и небольшими дождями. 13 мая осадки не ожидаются. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 мая - 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы, 13 мая – 14 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем от +13 до +18. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +15 до +17 градусов.

День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году — 3 градуса мороза. 

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#потепление
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