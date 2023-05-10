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46 минут назад

Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей за газ на $600 млн до 2024 года

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#Турция #газ

Турция договорилась с Россией об отсрочке до 2024 года платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн.

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года, - передает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе, - пишет агентство со ссылкой на два источника.

Согласно ему, "отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь $4 млрд".

"Официально платеж в размере $600 млн был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", - отметил один из источников.

3 мая глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил о достижении договоренностей с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ. Однако тогда он отказался называть, об отсрочке на какую сумму удалось договориться.

Россия является ключевым поставщиком природного газа в Турцию, поставляя более 40% всего импортного газа ежегодно.

Отмечается, что перенос платежей ослабит давление на валютные резервы Турции, которые были истощены нетрадиционной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители. В прошлом году расходы Турции на импорт энергоносителей достигли рекордных $100 млрд. За 12 месяцев, по февраль текущего года, страна получила 39% от общего объема российского импортного газа.
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#Турция #газ

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