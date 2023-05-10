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В РФ утвердили порядок медицинской и социальной реабилитации наркозависимых

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#реабилитация #наркозависимые

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании механизма реабилитации наркозависимых.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и врио министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов утвердили порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. Соответствующий документ был опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываем утвердить порядок прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации <…>. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года", - говорится в документе.

Согласно порядку, медицинская реабилитация осуществляется, если имеется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство больных наркоманией. Пациенты направляются на соответствующую реабилитацию по завершении лечения и при наличии медицинских показаний.

Уточняется, что социальная реабилитация проводится после получения пациентом наркологической помощи. В структуру такой реабилитации, в частности, входит предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, - передает ТАСС.
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#реабилитация #наркозависимые

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