20 минут назад
Мост в Ельце, с которого упал мужчина, отремонтируют
В социальных сетях сообщают, что с моста в районе Ельца Ольшанц 5 мая упал мужчина, который скончался в больнице после операции.
В комментариях жители района Ольшанец рассказывают, что мужчина был доставлен в больницу и умер во время операции от внутреннего кровотечения.
— 5 мая в 16:27 по системе «112» от очевидца поступило сообщение о том, что с моста в поселке Ольшанец упал мужчина. Он перевалился через ограждение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был доставлен в отделение травматологии первой городской больницы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.
В мэрии Ельца также сообщили, что ремонт пешеходной части моста запланирован на этот год.
— Средства на ремонт выделены исполнителю работ 5 мая. Уже заказаны металлоконструкции, ожидается их поставка, после чего будет произведен ремонт.
Подписчики группы «ДТП Елец» советуют родственникам мужчины обратится в суд с требованием компенсации. Но и сами же отвечают, что мужчина был пьющим, и его родственники вряд ли куда-то будут обращаться.
— На данный момент родственники за помощью не обращались. В случае обращения, оно будет рассмотрено в обязательном порядке, — пообещали в елецкой мэрии.
Фото: vk.com/wall-103826879_405309