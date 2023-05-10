Происшествия

20 минут назад

Мост в Ельце, с которого упал мужчина, отремонтируют

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#падение с моста
Мост в Ельце, с которого упал мужчина, отремонтируют

В социальных сетях сообщают, что с моста в районе Ельца Ольшанц 5 мая упал мужчина, который скончался в больнице после операции.

«На Ольшанском мостике мужчина упал и скончался. Может уже пора обратить на это внимание и отремонтировать его или сколько ещё нужно трагедий? Мостик сыпется со всех сторон, ходить невозможно», — говорится в сообществе «ДТП Елец».

В комментариях жители района Ольшанец рассказывают, что мужчина был доставлен в больницу и умер во время операции от внутреннего кровотечения.

— 5 мая в 16:27 по системе «112» от очевидца поступило сообщение о том, что с моста в поселке Ольшанец упал мужчина. Он перевалился через ограждение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был доставлен в отделение травматологии первой городской больницы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

В мэрии Ельца также сообщили, что ремонт пешеходной части моста запланирован на этот год.

— Средства на ремонт выделены исполнителю работ 5 мая. Уже заказаны металлоконструкции, ожидается их поставка, после чего будет произведен ремонт.

Подписчики группы «ДТП Елец» советуют родственникам мужчины обратится в суд с требованием компенсации. Но и сами же отвечают, что мужчина был пьющим, и его родственники вряд ли куда-то будут обращаться.

— На данный момент родственники за помощью не обращались. В случае обращения, оно будет рассмотрено в обязательном порядке, — пообещали в елецкой мэрии.

Фото: vk.com/wall-103826879_405309

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#падение с моста

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