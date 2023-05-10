Общество

51 минуту назад

На трех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду

1 564
#отключения
На трех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Причиной внепланового отключения холодной воды 10 мая стала авария на трубопроводе на участке сети по адресу: улица Союзная, 3, сообщили в «РВК-Липецк».

Без воды из-за повреждения трубопровода остались дома № 2б по улице Папина, №№ 1б, 1г, 2а/1, 3, 5а, 5/1 по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по улице Потапова, частный сектор улицы Союзной.

Подать воду «РВК-Липецк» обещает в 20:00. 

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#отключения

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