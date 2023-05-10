Подозреваемого в убийстве тестя 17 ударами ножа ждёт суд

Семейная ссора закончилась трагически.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 62-летнего уроженца Волгоградской области, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ в убийстве своего 76-летнего тестя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, 19 февраля 2023 года в частном доме по улице Советской в селе Дубовое подсудимый в ходе ссоры с тестем нанес ему несколько ударов ножом в грудную клетку. Всего судмедэксперты насчитали 17 таких ударов. От полученных ранений 76-летний потерпевший скончался на месте.



Обвиняемому, если его вина будет доказана в суде, грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

