Происшествия
49 минут назад
Пару из Грязей осудили за взятие соседки в плен и сломанный нос
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59-летняя женщина получит 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Грязинский городской суд вынес приговор Владиславу Беликову и Татьяне Боровковой по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для здоровья».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, днем 23 июня 2022 года нетрезвые Владислав Беликов и Татьяна Боровкова поссорились с зашедшей к ним в гости 59-летней соседкой, связали ей руки и ноги скотчем и заклеили ей рот. Женщину удерживали в квартире до утра следующего дня.
При этом Владислав Беликов бил соседку кулаками по лицу и ногами по телу — женщина даже получила перелом носа.
В результате Владислава Беликова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей.
Татьяне Боровковой назначено полтора года ограничения свободы, в пользу потерпевшей с неё взыскана компенсация морального вреда в 100 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в силу.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, днем 23 июня 2022 года нетрезвые Владислав Беликов и Татьяна Боровкова поссорились с зашедшей к ним в гости 59-летней соседкой, связали ей руки и ноги скотчем и заклеили ей рот. Женщину удерживали в квартире до утра следующего дня.
При этом Владислав Беликов бил соседку кулаками по лицу и ногами по телу — женщина даже получила перелом носа.
В результате Владислава Беликова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей.
Татьяне Боровковой назначено полтора года ограничения свободы, в пользу потерпевшей с неё взыскана компенсация морального вреда в 100 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в силу.
454