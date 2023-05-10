Бизнес

52 минуты назад

«Есть свет!» - новый сервис «Россети Центр» для информирования об отключениях электроэнергии

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«Есть свет!» - новый сервис «Россети Центр» для информирования об отключениях электроэнергии

ПАО «Россети Центр» запустило новый сервис для информирования потребителей об отключениях электроэнергии - мобильное приложение «Есть свет!» для пользователей мобильных устройств на платформе Android и iOS.

С его помощью пользователь получает возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку на интересующие потребителя адреса и получать уведомления об аварийных и плановых отключениях.

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства (Google Play или App Store, воспользовавшись поиском), а также перейдя по ссылке ниже или отсканировав QR-code.

Для устройств на платформе Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rosseti.center.yeslight

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Для устройств на платформе iOS:

https://apps.apple.com/ru/app/есть-свет/id6447586048

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Напоминаем, что для получения информации по отключениям электроэнергии,

также продолжают действовать:

˗ Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;

˗ Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);

˗ Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании  ПАО «Россети Центр»www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении -  Сообщить об отключениях»https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

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