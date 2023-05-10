У 27-летнего ельчанина нашли почти 100 граммов марихуаны

Мужчина собрал листья дикорастущей конопли.

Елецкий районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине из села Воронец за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 октября вблизи села Лавы мужчина собрал верхушки и листья дикорастущей конопли. Всего в рюкзаке в полиэтиленовом пакете у него нашли 99,4 грамма марихуаны.



В суде мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения разбирательства. В результате по части 1 статьи 228 УК РФ ему назначили 250 часов обязательных работ.



99,1 грамма марихуаны решено передать в ОМВД России по Елецкому району для уничтожения.