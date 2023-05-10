В России

сегодня, 14:52

Отгрузки нефти из РФ достигли максимума с начала 2022 года

88
#нефть #экономика

В Европу российская нефть за прошедший месяц почти не поставлялась.

Отгрузка российской сырой нефти на международные рынки, несмотря на введенные Западом санкции, практически не сократилась, а за последние четыре недели выросла до максимальных значений, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Россия за последние 4 недели в среднем экспортировала в сутки около 3,55 млн баррелей сырой нефти, и это максимальный уровень с начала 2022 года, - отмечает агентство.

За последний месяц показатель почти на 0,4 млн баррелей в сутки превышал значение аналогичного периода прошлого года.

При этом РФ была вынуждена переориентировать потоки сырья с Европы в Азию, а также сократить уровень добычи. Сейчас главными покупателями стали: Индия (1,87 млн баррелей), Китай (1,01 млн) и Турция (0,18 млн).
88
#нефть #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
30
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Президент Грузии назвала неприемлемой отмену РФ визового режима для грузин
#Грузия #виза
Президент Грузии назвала неприемлемой отмену РФ визового режима для грузин

32 минуты назад

В России
В 2022 году доход компаний с госучастием в РФ снизился на 52%
#экономика #госкомпании #прибыль
В 2022 году доход компаний с госучастием в РФ снизился на 52%

сегодня, 14:13

В России
Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан
#бытовая техника #цены
Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан

сегодня, 13:33

В России
Диетолог перечислила наиболее опасные для фигуры виды алкоголя
#здоровье #вес #фигура
Диетолог перечислила наиболее опасные для фигуры виды алкоголя

сегодня, 12:50

В России
В Воронежской области беспилотники попытались атаковать военный объект
#ВСУ #атака
В Воронежской области беспилотники попытались атаковать военный объект

сегодня, 12:07

В России
Минздрав предлагает передать часть обязанностей врачей медсестрам для экономии времени
#медсестры #врачи
2
Минздрав предлагает передать часть обязанностей врачей медсестрам для экономии времени

сегодня, 11:21

В России