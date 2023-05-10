В России
сегодня, 14:52
Отгрузки нефти из РФ достигли максимума с начала 2022 года
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В Европу российская нефть за прошедший месяц почти не поставлялась.
Отгрузка российской сырой нефти на международные рынки, несмотря на введенные Западом санкции, практически не сократилась, а за последние четыре недели выросла до максимальных значений, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Россия за последние 4 недели в среднем экспортировала в сутки около 3,55 млн баррелей сырой нефти, и это максимальный уровень с начала 2022 года, - отмечает агентство.
За последний месяц показатель почти на 0,4 млн баррелей в сутки превышал значение аналогичного периода прошлого года.
При этом РФ была вынуждена переориентировать потоки сырья с Европы в Азию, а также сократить уровень добычи. Сейчас главными покупателями стали: Индия (1,87 млн баррелей), Китай (1,01 млн) и Турция (0,18 млн).
Россия за последние 4 недели в среднем экспортировала в сутки около 3,55 млн баррелей сырой нефти, и это максимальный уровень с начала 2022 года, - отмечает агентство.
За последний месяц показатель почти на 0,4 млн баррелей в сутки превышал значение аналогичного периода прошлого года.
При этом РФ была вынуждена переориентировать потоки сырья с Европы в Азию, а также сократить уровень добычи. Сейчас главными покупателями стали: Индия (1,87 млн баррелей), Китай (1,01 млн) и Турция (0,18 млн).
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