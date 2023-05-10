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23 минуты назад
В 2022 году доход компаний с госучастием в РФ снизился на 52%
Росстат: в прошлом году доход компаний с госучастием в России упал на 52 процента.
В прошлом году доход компаний с госучастием в России снизился на 52%, - передает РБК со ссылкой на отчет Росстата.
Компании с госучастием заработали в 2022 году на 52% меньше, чем год назад, - зафиксировал Росстат, тогда как в целом прибыль бизнеса снизилась на 12,6%. По последним оценкам экспертов, доля госсектора в экономике превысила 55%
Госкомпаниями считаются акционерные общества, в которых 25% и более акций принадлежат государству или если оно обладает специальным правом на участие в управлении. На конец прошлого года в России насчитывалось 507 таких компаний.
Примерно две трети из них завершили год с чистой прибылью. Но их общий доход сократился до 2,136 триллиона рублей. При этом прибыль всего российского бизнеса уменьшилась до 26,93 триллиона рублей (минус 12,6%.
По данным Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, в 2021 году доля госсектора в экономике выросла до 52,6 процента ВВП, что стало максимумом с начала 2000-х. За последние двадцать лет она выросла почти в два раза.
В декабре 2022 года в России усилили ответственность топ-менеджеров госкомпаний за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. За плохие показатели и непредоставление данных в срок руководителей будут депремировать на 20 процентов от стимулирующих выплат, а за успешную работу — награждать щедрее в размере 15-50 процентов совокупной годовой премии. Также их обязали ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности.
Компании с госучастием заработали в 2022 году на 52% меньше, чем год назад, - зафиксировал Росстат, тогда как в целом прибыль бизнеса снизилась на 12,6%. По последним оценкам экспертов, доля госсектора в экономике превысила 55%
Госкомпаниями считаются акционерные общества, в которых 25% и более акций принадлежат государству или если оно обладает специальным правом на участие в управлении. На конец прошлого года в России насчитывалось 507 таких компаний.
Примерно две трети из них завершили год с чистой прибылью. Но их общий доход сократился до 2,136 триллиона рублей. При этом прибыль всего российского бизнеса уменьшилась до 26,93 триллиона рублей (минус 12,6%.
По данным Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, в 2021 году доля госсектора в экономике выросла до 52,6 процента ВВП, что стало максимумом с начала 2000-х. За последние двадцать лет она выросла почти в два раза.
В декабре 2022 года в России усилили ответственность топ-менеджеров госкомпаний за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. За плохие показатели и непредоставление данных в срок руководителей будут депремировать на 20 процентов от стимулирующих выплат, а за успешную работу — награждать щедрее в размере 15-50 процентов совокупной годовой премии. Также их обязали ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности.