Происшествия

33 минуты назад

Кровельщик убил коллегу шлакоблоком

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#убийство
Кровельщик убил коллегу шлакоблоком

А потом спрятал его тело в сгоревшем сарае.

В Грязинском районе по обвинению в убийство 49-летнего мужчины задержан его 41-летний знакомый. Задержанный признался в убийстве и подтвердил свои показания на следственном эксперименте. 

Тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях. По версии следствия, 4 мая подозреваемый и его односельчанинин подзарабатывали на разборе крыши. После работы они выпивали в компании знакомых и поссорились

«В ходе конфликта подозреваемый нанес 49-летнему оппоненту удары фрагментом шлакоблока по голове. От полученных травм мужчина умер. Его тело подозреваемый перетащил в сгоревший сарай и покинул место преступления», - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Фото СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство

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