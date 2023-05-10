Кровельщик убил коллегу шлакоблоком

А потом спрятал его тело в сгоревшем сарае.

В Грязинском районе по обвинению в убийство 49-летнего мужчины задержан его 41-летний знакомый. Задержанный признался в убийстве и подтвердил свои показания на следственном эксперименте.



Тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях. По версии следствия, 4 мая подозреваемый и его односельчанинин подзарабатывали на разборе крыши. После работы они выпивали в компании знакомых и поссорились



«В ходе конфликта подозреваемый нанес 49-летнему оппоненту удары фрагментом шлакоблока по голове. От полученных травм мужчина умер. Его тело подозреваемый перетащил в сгоревший сарай и покинул место преступления», - сообщает пресс-служба областного управления СК.



Фото СУ СК РФ по Липецкой области

