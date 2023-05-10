сегодня, 13:33
Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан
Импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% после решения Казахстана об ужесточении контроля за поставками в Россию.
В настоящее время еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок, - заявил гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгия Властопуло.
По его словам, из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10–12%. Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает Казахстан.
Эксперты рынка сошлись во мнении, что решение Казахстана усложняет и перекрывает поставки из Узбекистана. Кроме того, с полок магазинов могут исчезнуть некоторые бренды техники. При этом сам спрос уже постепенно смещается в сторону продукции из Китая и Турции, а остальные товары более дорогих брендов могут стать попросту неликвидны.
Источник издания среди дистрибуторов поделился, что при окончательном запрете транзита техники товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно ввозить в Россию. Речь идет о том, что для конечного потребителя эта техника резко подорожает. В итоге, скорее всего, на российском рынке могут остаться китайские бренды, которые завозятся официально, а также отечественная продукция.