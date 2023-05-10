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Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстан

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#бытовая техника #цены

Импортная бытовая техника может подорожать на 10-12% после решения Казахстана об ужесточении контроля за поставками в Россию.

Из-за ужесточения контроля поставок электроники в РФ казахским правительством дистрибуторы начали менять страны ввоза на Китай, Киргизию и ОАЭ, что увеличивает стоимость конечной продукции на 10–12%, - подсчитали в логистических компаниях. Через Казахстан шли поставки бытовой техники и из Узбекистана: эти две страны были крупнейшими импортерами электроники от Samsung, LG, Bosch, Electrolux и др. Дистрибуторы заявляют, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник на рынке электроники.

В настоящее время еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок, - заявил гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгия Властопуло.

По его словам, из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10–12%. Решение Казахстана перекрыть параллельный импорт в РФ усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает Казахстан.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что решение Казахстана усложняет и перекрывает поставки из Узбекистана. Кроме того, с полок магазинов могут исчезнуть некоторые бренды техники. При этом сам спрос уже постепенно смещается в сторону продукции из Китая и Турции, а остальные товары более дорогих брендов могут стать попросту неликвидны.

Источник издания среди дистрибуторов поделился, что при окончательном запрете транзита техники товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно ввозить в Россию. Речь идет о том, что для конечного потребителя эта техника резко подорожает. В итоге, скорее всего, на российском рынке могут остаться китайские бренды, которые завозятся официально, а также отечественная продукция.
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#бытовая техника #цены

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