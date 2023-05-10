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15 минут назад
Диетолог перечислила наиболее опасные для фигуры виды алкоголя
Врач-диетолог Оксана Панова рассказала, какие алкогольные напитки вредят фигуре, так как сами по себе калорийные.
Нутрициолог, диетолог и эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова рассказала "Газете.Ru", что регулярные алкогольные возлияния не уживаются с контролем веса.
По ее словам, спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны.
"Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой" ", - отметила диетолог.
Кроме того, эксперт предупреждает, что алкоголь существенно усиливает аппетит.
Зачастую алкоголь заедают. И в результате количество калорий, которые поступают в организм, может существенно превысить ежедневную норму.
"Человек начинает "налегать" на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий", - отметила врач.
По ее словам, спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны.
"Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой" ", - отметила диетолог.
Кроме того, эксперт предупреждает, что алкоголь существенно усиливает аппетит.
Зачастую алкоголь заедают. И в результате количество калорий, которые поступают в организм, может существенно превысить ежедневную норму.
"Человек начинает "налегать" на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий", - отметила врач.