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15 минут назад

Диетолог перечислила наиболее опасные для фигуры виды алкоголя

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#здоровье #вес #фигура #алкоголь

Врач-диетолог Оксана Панова рассказала, какие алкогольные напитки вредят фигуре, так как сами по себе калорийные.

Нутрициолог, диетолог и эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова рассказала "Газете.Ru", что регулярные алкогольные возлияния не уживаются с контролем веса.

По ее словам, спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны.

"Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой" ", - отметила диетолог.

Кроме того, эксперт предупреждает, что алкоголь существенно усиливает аппетит.

Зачастую алкоголь заедают. И в результате количество калорий, которые поступают в организм, может существенно превысить ежедневную норму.

"Человек начинает "налегать" на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий", - отметила врач.
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#здоровье #вес #фигура #алкоголь

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