В России

57 минут назад

В Воронежской области беспилотники попытались атаковать военный объект

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#ВСУ #атака

Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в регионе.

"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - сообщил глава региона.

По его словам, продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования, реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.

Он отметил, что ситуацию держит на личном контроле.

Аналогичный случай в Воронежской области произошел 4 мая, когда силы ПВО сбили над регионом БПЛА, обошлось без жертв и разрушений.
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#ВСУ #атака

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