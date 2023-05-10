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57 минут назад
В Воронежской области беспилотники попытались атаковать военный объект
Два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Воронежской области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в регионе.
"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - сообщил глава региона.
По его словам, продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования, реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.
Он отметил, что ситуацию держит на личном контроле.
Аналогичный случай в Воронежской области произошел 4 мая, когда силы ПВО сбили над регионом БПЛА, обошлось без жертв и разрушений.
"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - сообщил глава региона.
По его словам, продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования, реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.
Он отметил, что ситуацию держит на личном контроле.
Аналогичный случай в Воронежской области произошел 4 мая, когда силы ПВО сбили над регионом БПЛА, обошлось без жертв и разрушений.