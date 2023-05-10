Общество
11 минут назад
Патологоанатомы не смогли разобраться в причинах смерти восьмиклассницы
Теперь слово — за кропотливой гистологической экспертизой, которая может продолжаться до месяца.
Как уже сообщал GOROD48, 5 мая в областной детской больнице скончалась 15-летняя девочка, поступившая в клинику накануне, 4 мая. Смерть восьмиклассницы поставила медиков в тупик. Тогда же они предположили, что девочка могла умереть от сердечного приступа.
В пятницу обстоятельствами смерти подростка заинтересовались в региональных управлениях прокуратуры и Следственного комитета, но патологоанатомическое исследование результатов не дало — причина смерти 15-летней девочки не установлена. По данным GOROD48, органы и ткани умершей при визуальном осмотре были здоровыми. Теперь дело — за за кропотливой гистологической экспертизой, которая может продолжаться до месяца.
В пятницу обстоятельствами смерти подростка заинтересовались в региональных управлениях прокуратуры и Следственного комитета, но патологоанатомическое исследование результатов не дало — причина смерти 15-летней девочки не установлена. По данным GOROD48, органы и ткани умершей при визуальном осмотре были здоровыми. Теперь дело — за за кропотливой гистологической экспертизой, которая может продолжаться до месяца.