Происшествия

17 минут назад

В Грязях 55-летний мужчина попался с поддельными правами, по которым он спокойно ездил 7 лет

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#подделка документов
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В Грязях 55-летний мужчина попался с поддельными правами, по которым он спокойно ездил 7 лет

Его отправили на 2 года и 2 месяца в колонию строгого режима.

Грязинский городской суд вынес приговор 55-летнему мужчине без гражданства, уроженцу Сухуми за использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в середине 2015-го года мужчина купил поддельное водительское удостоверение категорий «В» и «С» сроком действия до 12 июня 2025 года, и проездил с ним почти 7 лет.

Но 7 февраля 2022 года его остановили за рулём автомобиля «ВАЗ-21124» во время движения по улице Набережной в Грязях, и факт использования поддельных прав вскрылся.

В суде водитель свою вину не признал. Он сообщил, что в 2015-м году у него истёк срок действия водительского удостоверения и знакомые предложили ему помочь с заменой прав. В посёлке Весёлое Адлерского района он встретился с двумя мужчинами, отдал им свои права, а через два дня они передали ему новое водительское удостоверение, а он заплатил за услуги 30 000 рублей. С этими правами он спокойно ездил семь лет.

Мужчину признали виновным в использовании заведомо поддельного водительского удостоверения и назначили ему по части 3 статьи 327 УК РФ 5 месяцев лишения свободы, но это наказание сложили с приговором Грязинского городского суда от 25 мая 2022 года за кражу и окончательно мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Водителя взяли под стражу в зале суда.
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#подделка документов
1

Комментарии (1)

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Вывод

2 минуты назад
С поддельными правами надо ездить не просто спокойно, а очень спокойно, чтобы вообще не останавливали.
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