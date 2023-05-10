В России

53 минуты назад

Стоимость ноутбуков в РФ может снизиться на 15%

104
#ноутбуки #цены
1

Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%.

К лету ноутбуки в России могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации., - сообщил "Известиям" источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов.

Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%. Ряд экспертов подтвердил снижение отпускных цен.

Источники рассказали изданию, что снижение отпускных цен на 5-30% вызвано переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним.

"После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными", - полагают эксперты.

Для конечного покупателя это означает, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, - считают специалисты в отрасли.

По их словам, причины снижения цен — кризис перепроизводства ноутбуков, затоваривание складов вендоров и низкий спрос.

Однако в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.

Соответственно, Россию ожидает уже вторая волна удешевления компьютерной техники, - отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года.
104
#ноутбуки #цены
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
23
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Минздрав предлагает передать часть обязанностей врачей медсестрам для экономии времени
#медсестры #врачи
Минздрав предлагает передать часть обязанностей врачей медсестрам для экономии времени

8 минут назад

В России
В Госдуме предлагают штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев
#животные #штрафы
В Госдуме предлагают штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев

сегодня, 09:59

В России
Теплоход с 113 пассажирами сел на мель в Нижегородской области
Теплоход с 113 пассажирами сел на мель в Нижегородской области

07.05.2023 21:56

В России
В Москве загорелся строящийся жилой комплекс
В Москве загорелся строящийся жилой комплекс

07.05.2023 21:52

В России
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

07.05.2023 21:49

В России
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик

07.05.2023 21:45

В России