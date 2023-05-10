В России
53 минуты назад
Стоимость ноутбуков в РФ может снизиться на 15%
Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%.
К лету ноутбуки в России могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации., - сообщил "Известиям" источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов.
Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%. Ряд экспертов подтвердил снижение отпускных цен.
Источники рассказали изданию, что снижение отпускных цен на 5-30% вызвано переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним.
"После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными", - полагают эксперты.
Для конечного покупателя это означает, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, - считают специалисты в отрасли.
По их словам, причины снижения цен — кризис перепроизводства ноутбуков, затоваривание складов вендоров и низкий спрос.
Однако в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.
Соответственно, Россию ожидает уже вторая волна удешевления компьютерной техники, - отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года.
Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%. Ряд экспертов подтвердил снижение отпускных цен.
Источники рассказали изданию, что снижение отпускных цен на 5-30% вызвано переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним.
"После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными", - полагают эксперты.
Для конечного покупателя это означает, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, - считают специалисты в отрасли.
По их словам, причины снижения цен — кризис перепроизводства ноутбуков, затоваривание складов вендоров и низкий спрос.
Однако в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.
Соответственно, Россию ожидает уже вторая волна удешевления компьютерной техники, - отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года.