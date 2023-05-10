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В Госдуме предлагают штрафовать хозяев собак за самовыгул питомцев
В законопроекте также предусмотрено обязательное чипирование домашних питомцев, поскольку маркирование животных на сегодняшний день остается добровольным.
Депутаты Госдумы готовят масштабные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", - пишут "Известия".
Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к большому числу брошенных животных. Внесение всех поправок в виде законопроекта ожидается уже в мае.
Уточняется, что поправки разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию, которая сейчас собирает предложения от политиков, представителей регионов и экспертного сообщества.
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, соавтор законопроекта Александр Спиридонов, в частности, подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу. За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в текущем году.
"Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах", — заявил депутат.
Отмечается, что установить личность хозяина домашнего животного в настоящее время возможно только с помощью чипа, клейма или адресника, - уточнили в Российской кинологической федерации. Но маркирование домашних животных сегодня по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.
"Если у собаки есть чип и ее нашли на улице, то в ветеринарной клинике можно прочесть информацию о владельце и быстро его найти. Клеймо также может в этом помочь. У собак, получивших родословную, должно быть клеймо-татуировка. Оно ставится в паху или в ухе животного. Если же был адресник, то в нем есть контактные данные владельца. Но, скорее всего, тот, кто выкинул собаку на улицу, адресника на ней не оставит", — рассказал президент организации Владимир Голубев.
По словам Спиридонова, для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек.
В законопроекте отдельно коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных. В настоящее время многие заводчики работают без документов, продвигая свои услуги с помощью рекламы. Такая норма обяжет всех заводчиков платить налоги со своей деятельности, - пояснил Спиридонов. Более того, это также позволит вести прозрачную статистику подобных специалистов.
"Кроме того, важно ввести обязательное обучение перед покупкой определенных собак. Без этого заводчики не должны иметь права продать животное. Они часто и безответственно продают собак бойцовских пород людям, которые имеют очень ограниченное представление о природе поведения таких животных, а впоследствии страдают люди и в особенности дети", — добавил законодатель.