Липчанин воткнул себе нож в живот, а липчанка порезала руку саблей

Оба раненых оказались пьяными.

В длинные майские выходные двое жителей Липецка попали в больницы с нанесенными самим себе колото-резаными ранениями.



39-летнего мужчину доставили в хирургическое отделение дежурной больницы из СНТ «Дачный-1» с ножевым ранением живота, а 35-летнюю липчанку привезли в клинику из ее квартиры на улице Семашко с глубоким порезом руки от сабли. Оба пострадавших были пьяны и оба сказали, что колото-резаные ранения нанесли себе сами по неосторожности.