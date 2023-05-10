Сегодня в Липецке: пройти диспансеризацию и почему липчане хотят видеть своим начальником Штирлица?

Позади длинные выходные, сегодня нам придётся возвращаться в рабочее русло. Всё, что нужно знать про этот день.

«Не май месяц»

Погода липчан не балует, словно бы на дворе и «не май месяц». Сегодня вновь прохладно – 12-14 градусов, одно утешение – без осадков.







Два десятка улиц без воды

Сегодня в связи с плановым ремонтом на сетях немало липчан временно останутся без холодной воды.

С 10:00 до 20:00 неудобства испытают жители 9-го микрорайона, 45; 15-го микрорайона, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3; проспекта 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; улиц Достоевского, 71; Западной, 44; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44; Кривенкова, 3, 5, 7; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; проезда Строителей, 27а, 29; улицы Чернозёмной, 32; бульвара Шубина, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.







В это же время перекроют вентили и в частном секторе на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Достоевского, Западной, Крылова, Хмельницкого, Луговой, Товарищеской, Черноземной, Яна Фабрициуса.



Пробки

В первый рабочий день их наверняка будет много. Поэтому советуем в очередной раз: перед выездом лучше загляните в "Яндекс-пробки" или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут и не опоздать.



Хаоджань Ли и музыканты (6+)

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) Липецкой государственной филармонии сегодня приглашает на виртуальный концерт. Виртуальный – значит, его покажут на большим экране, но с высоким качеством изображения и звука.

Липчане смогут посмотреть за выступлением Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Коллектив РНМСО не имеет главного дирижёра, в течение сезона за пульт приглашаются известные маэстро из разных стран. На этом концерте оркестром будет дирижировать лауреат Международного конкурса имени С.В. Рахманинова Хаожань Ли.







Солистами выступят Аида Гариффулина (сопрано) и Борис Пинхасович (баритон). В программе: фрагменты и арии из опер Чайковского, Масканьи, Дворжака, Верди, Шуберта, И. Штрауса-сына, Хименеса, Пуччини, Гуно, Легара, Леонкавалло.

«Без срока давности» (12+)

Два интересных мероприятия сегодня пройдут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 12:00 в малом зале состоится очередная лекция из цикла «Без срока давности. Липецкая область» (12+).







Научный сотрудник музея 26-летний Андрей Лакизюк прочитает четвёртую из шести заготовленных лекций на тему преступлений фашизма на территории Липецкого края в годы Великой Отечественной войны. На лекцию приглашают старшеклассников, студентов и обычных горожан, интересующихся историей.

Вход свободный

Клуб Филология (12+)

А в 17:00 в этом же зале ЛОУНБ состоится заседание клуба «Филология» .Под чутким руководством наставника — учителя русского языка и литературы, специалиста по подготовке школьников к итоговым экзаменам — Ольги Дулиной участники клуба освежат и углубят теоретические знания правил и языковых норм и закрепят их на практике .

Участие бесплатное.

О суровых временах (6+)

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) открылась выставка работ участников клуба самодеятельных мастеров «Творческие люди».

Глина и бисер, текстиль и шерсть – мастера в разнообразных техниках и жанрах выражают свою любовь к отчизне. Многие работы посвящены событиям Второй мировой войны, в них использованы советские плакаты и фотографии той суровой эпохи.







Посетить выставку можно в понедельник-пятницу с 8.30 до 17.30. Вход свободный.

Липчан призывают отказаться от бумажных квитанций

Платёжки от РВК «Липецк» предлагают рассылать по электронной почте.

Среди преимущество такой квитанции – то, что она никогда не потеряется. Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно, подав заявление и указав адрес электронной почты, на которую впредь будут направлять документы. Образец заявления можно скачать на официальном сайте компании в разделе: «Абонентам» - «Частные лица» - «Образцы документов» - заявление № 3.







Более 20 тысяч абонентов уже сделали свой выбор в пользу электронного платежного документа

Пройдите диспансеризацию

Диспансеризация – это бесплатное обследование, которое рекомендуется проходить:

- один раз в три года – гражданам в возрасте от 18 до 39 лет;

- ежегодно – для граждан старше 40 лет.







Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены. Согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации:

- один день раз в 3 года с сохранением места работы и среднего заработка;

- два дня ежегодно работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста.

Медобследование может проводиться в один или два этапа, в зависимости от результатов обследований. Кроме осмотра и беседы с врачом, 1-й этап включает расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, общий анализ крови, ЭКГ, раз в два года – флюорография.

Начиная с 40 лет на 1-м этапе применяются методы ранней диагностики онкологических заболеваний. По итогам I определяется группа здоровья человека. Не забывайте сообщить терапевту обо всех беспокоящих симптомах, которые могут послужить основанием для направления на 2-й этап, который может быть назначен терапевтом. Он включает в себя консультации врачей-специалистов (невролога, уролога, офтальмолога и др.) и ряд лабораторных и инструментальных исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья.

Жеглов и Штирлиц – лучшее начальство

Глеб Жеглов, следователь из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», и героический разведчик Макс Отто фон Штирлиц (полковник Исаев) – самые желанные руководители для многих липчан.

Это выяснили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ходе опроса жителей нашего города, в котором узнавали, кого из киногероев липчане бы предпочли видеть своим начальником. Ода победителя получили по 9% ответов респондентов.







По 7% набрали Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала, по 4% — Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций и Роман Шилов из «Ментовских войн».



По 1% голосов набрали следующие герои фильмов и сериалов: Джек Воробей («Пираты Карибского моря»), Джеймс Бонд (различные серии «Бондианы»), Миранда Пристли («Дьявол носит Прада»), Андрей Евгеньевич Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Терминатор, Стив Роджерс («Капитан Америка»), Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»), Остап Бендер («Двенадцать стульев»), Швецова Мария Сергеевна («Тайны следствия»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Товарищ Сухов («Белое солнце пустыни»), Олег Евгеньевич Фомин («Физрук»), Галина Николаевна Рогозина («След»), Гриша Измайлов («Полицейский с Рублевки»), Юрий Мухомор Петренко («Улицы разбитых фонарей»), Афоня, Харли Квин («Отряд самоубийц»), Тони Сопранно («Клан Сопрано») и Дэдпул.



Любопытно другое. Если победителями стали Жеглов и Штирлиц, то значит ли это, что по 9 процентов экономически активных граждан у нас работают в полиции и разведке?

Дорогие липчане! Сегодняшняя среда после 4-х выходных потяжелее любого понедельника. Но вы держитесь! А ещё – читайте новости на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.



Использованы кадры из кинофильмов "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

