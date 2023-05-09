Завтра на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

10 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в трех районах города – с отключениями столкнутся жители двух десятков улиц, сообщили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3 в 15-м микрорайоне, № 71 по улице Достоевского, №№ 27а, 29 по проезду Строителей, в частном секторе улиц Достоевского, Крылова, Хмельницкого. Машина с водой подъедет к дому № 29 по проезду Строителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, в частном секторе улиц Яна Фабрициуса, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Луговой, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной. Подвоз воды будет организован пол адресу: улица Черноземная, 32.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 28, 28а, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова. №№ 3, 5, 7 по улице Кривенкова. Воду для питья подвезут по адресу: бульвар Шубина, 6.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



