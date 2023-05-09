По остановке в Данкове стрелял 15-летний липчанин

Его родителям придется заплатить за ремонт остановочного павильона.

«Нарушитель общественного порядка, совершивший выстрел по остановочному павильону на улице Карла Маркса, найден, - им оказался 15-летний подросток, который приехал погостить к бабушке.

Администрация района будет ходатайствовать о возложении обязанности по восстановлению муниципального имущества (остановочного павильона) на семью несовершеннолетнего