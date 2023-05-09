Происшествия
23 минуты назад
По остановке в Данкове стрелял 15-летний липчанин
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Его родителям придется заплатить за ремонт остановочного павильона.
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Остановку в Данкове обстрелял 15-летний житель Липецка, об этом сообщил глава Данковского района Валерий Фалеев.
«Нарушитель общественного порядка, совершивший выстрел по остановочному павильону на улице Карла Маркса, найден, - им оказался 15-летний подросток, который приехал погостить к бабушке. Администрация района будет ходатайствовать о возложении обязанности по восстановлению муниципального имущества (остановочного павильона) на семью несовершеннолетнего», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.
Остановочный павильон на улице Карла Маркса в Данкове был поврежден вечером 7 мая: его задняя панель осыпалась в результате выстрела.
«Нарушитель общественного порядка, совершивший выстрел по остановочному павильону на улице Карла Маркса, найден, - им оказался 15-летний подросток, который приехал погостить к бабушке. Администрация района будет ходатайствовать о возложении обязанности по восстановлению муниципального имущества (остановочного павильона) на семью несовершеннолетнего», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.
Остановочный павильон на улице Карла Маркса в Данкове был поврежден вечером 7 мая: его задняя панель осыпалась в результате выстрела.
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Патриот