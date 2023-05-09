Происшествия

23 минуты назад

По остановке в Данкове стрелял 15-летний липчанин

1 150
#вандализм
1

Его родителям придется заплатить за ремонт остановочного павильона.

Загрузка плеера
Остановку в Данкове обстрелял 15-летний житель Липецка, об этом сообщил глава Данковского района Валерий Фалеев.

«Нарушитель общественного порядка, совершивший выстрел по остановочному павильону на улице Карла Маркса, найден, - им оказался 15-летний подросток, который приехал погостить к бабушке. Администрация района будет ходатайствовать о возложении обязанности по восстановлению муниципального имущества (остановочного павильона) на семью несовершеннолетнего», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.

Остановочный павильон на улице Карла Маркса в Данкове был поврежден вечером 7 мая: его задняя панель осыпалась в результате выстрела.
1 150
#вандализм
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

2 минуты назад
Поколение Тиктока...
ответить
Забеги, пробеги, водный парад – программу празднования 9 мая опубликовала мэр Липецка
#9 мая #программа празднования
56
Забеги, пробеги, водный парад – программу празднования 9 мая опубликовала мэр Липецка
Общество

Еще в рубрике

«Шкода» выбила автомобиль ГИБДД с трассы Липецк-Хлевное
#авария #ДТП
50
«Шкода» выбила автомобиль ГИБДД с трассы Липецк-Хлевное

сегодня, 11:35

Происшествия
В Данкове вандал выстрелил в остановку
#вандализм
16
В Данкове вандал выстрелил в остановку

сегодня, 08:36

Происшествия
Рано утром в столкновении легковушки и автоцистерны погиб 36-летний водитель
#авария #ДТП
17
Рано утром в столкновении легковушки и автоцистерны погиб 36-летний водитель

вчера, 11:25

Происшествия
В Ельце вандалы разбили инсталляцию с названием города
#вандализм #Елец
31
В Ельце вандалы разбили инсталляцию с названием города

вчера, 11:13

Происшествия
39-летний липчанин стащил сумку с детской площадки
#кража
15
39-летний липчанин стащил сумку с детской площадки

вчера, 09:19

Происшествия
Женщина за рулем, без прав, в автомобиле без детского кресла, чуть не угробила четырехлетнюю дочь
#ДТП
34
Женщина за рулем, без прав, в автомобиле без детского кресла, чуть не угробила четырехлетнюю дочь

07.05.2023 22:01

Происшествия