Происшествия
53 минуты назад
В Данкове вандал выстрелил в остановку
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Рассыпалась стеклянная панель.
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Глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал об акте вандализма. Вечером 7 мая на улице Карла Маркса был поврежден остановочный павильон: вандал выстрелил в него из пневматического или травматического пистолета и на остановке осыпалась панель.
«Прошу всех, кто узнал человека на видео, - сообщить в полицию или мне в личку. Напоминаю ещё раз, что такие поступки не останутся безнаказанными, потому что все улицы находятся под видеонаблюдением.
Правонарушители будут привлечены к ответственности», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.
«Прошу всех, кто узнал человека на видео, - сообщить в полицию или мне в личку. Напоминаю ещё раз, что такие поступки не останутся безнаказанными, потому что все улицы находятся под видеонаблюдением.
Правонарушители будут привлечены к ответственности», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.
3 395
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