Происшествия

53 минуты назад

В Данкове вандал выстрелил в остановку

3 395
#вандализм

Рассыпалась стеклянная панель.

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Глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал об акте вандализма. Вечером 7 мая на улице Карла Маркса был поврежден остановочный павильон: вандал выстрелил в него из пневматического или травматического пистолета и на остановке осыпалась панель. 

«Прошу всех, кто узнал человека на видео, - сообщить в полицию или мне в личку. Напоминаю ещё раз, что такие поступки не останутся безнаказанными, потому что все улицы находятся под видеонаблюдением.
Правонарушители будут привлечены к ответственности», - написал Валерий Фалеев на своей странице в социальных сетях.
3 395
#вандализм

Комментарии (3)

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парторг

16 минут назад
кит, Лучше отправить его на СВО. Навыки уже имеет.
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кит

29 минут назад
Штраф + возмещение стоимости ущерба ! Гуманно и поучительно будет !
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поц

35 минут назад
Сразу видно,что чёткие пацаны.
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