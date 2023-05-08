В Липецкой области от -2 ночью до +15 днем – арктический антициклон еще влияет на погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного арктического антициклона – он принесет с собой холодную погоду. 9 мая будет преимущественно без осадков, 10 и 11 мая на погоде скажется отдаленное влияние фронтов южного циклона – местами прогнозируются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже нормы.

9 мая утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -2 градусов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +3 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.



День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.



