Происшествия

49 минут назад

В Ельце вандалы разбили инсталляцию с названием города

2 209
#вандализм #Елец
В Ельце вандалы разбили инсталляцию с названием города

Инсталляцию «Елец» вандалы уродуют не в первый раз.

Накануне жители Елица заметили, что на инсталляции с названием города, выполненной из стекла и металла, разбита одна из букв.

- Инсталляция «Елец» сначала находилась на площади Ленина, а в прошлом году к фестивалю Т. Н. Хренникова ее перенесли на улицу Мира. Потом, из-за вандализма, потребовалась замена стеклянных деталей. 6 мая арт-объект снова появился на площади Ленина и привлек внимание все тех же вандалов. Будем разбираться в случившемся. Восстановим арт-объект в ближайшее время, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

Фото: vk.com/elets

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#вандализм #Елец

Комментарии (2)

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Правда

36 минут назад
Нечего было Милицию переименовывать и сокращать умных и справедливых.Увеличьте ппс,аль золотого запасу ныма.
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Мою отмываю

38 минут назад
интересное решение - делать в уголовной деревне с колониями в центре города стеклянные инсталляции
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