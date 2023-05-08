Происшествия
49 минут назад
В Ельце вандалы разбили инсталляцию с названием города
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Инсталляцию «Елец» вандалы уродуют не в первый раз.
Накануне жители Елица заметили, что на инсталляции с названием города, выполненной из стекла и металла, разбита одна из букв.
- Инсталляция «Елец» сначала находилась на площади Ленина, а в прошлом году к фестивалю Т. Н. Хренникова ее перенесли на улицу Мира. Потом, из-за вандализма, потребовалась замена стеклянных деталей. 6 мая арт-объект снова появился на площади Ленина и привлек внимание все тех же вандалов. Будем разбираться в случившемся. Восстановим арт-объект в ближайшее время, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.
Фото: vk.com/elets
- Инсталляция «Елец» сначала находилась на площади Ленина, а в прошлом году к фестивалю Т. Н. Хренникова ее перенесли на улицу Мира. Потом, из-за вандализма, потребовалась замена стеклянных деталей. 6 мая арт-объект снова появился на площади Ленина и привлек внимание все тех же вандалов. Будем разбираться в случившемся. Восстановим арт-объект в ближайшее время, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.
Фото: vk.com/elets
2 209
Правда
Мою отмываю