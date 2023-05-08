Происшествия

сегодня, 09:19

39-летний липчанин стащил сумку с детской площадки

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#кража

Полицейские вернули сумку владельцу, находившиеся в ней деньги вор успел потратить.

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Оперативники отдела полиции №6 раскрыли кражу мужской сумки с детской площадки на улице Клавдии Шаталовой. Владелец, 35-летний житель Липецка, забыл сумку с деньгами, документами и банковской картой 8 апреля, а когда вернулся на площадку ее уже не было.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже - неработающий ранее судимый 39-летний местный житель. Проходя мимо детской площадки, он заметил и забрал с лавочки мужскую сумку. Похищенная сумка с содержимым у подозреваемого изъята, кроме 8 000 рублей, которые он потратил», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 

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#кража

Комментарии (1)

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59 минут назад
3-метровая ограда на детской площадке и электронные ключи помогут в след. раз избежать кражи.
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