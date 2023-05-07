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22 минуты назад
В Москве загорелся строящийся жилой комплекс
Пожар произошел на территории стройки на западе Москвы. На открытой площадке на площади 500 кв. м горят стройматериалы, судя по появившимся в соцсетях видео, это строящийся жилой комплекс «Новое Очаково» в районе Очаково-Матвеевское.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МЧС, информации о пострадавших не поступало. Сначала агентство со ссылкой на экстренные службы сообщало, что площадь возгорания составляет 40 кв. м, затем она увеличилась до 150 кв. м. и далее до 500 кв. м. Горели гидроизоляция и утеплитель.
Возгорание строительных материалов произошло на открытой площадке, огонь не затронул корпуса домов. На место оперативно прибыли пять пожарных расчетов, пожар был потушен в 17:22. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МЧС, информации о пострадавших не поступало. Сначала агентство со ссылкой на экстренные службы сообщало, что площадь возгорания составляет 40 кв. м, затем она увеличилась до 150 кв. м. и далее до 500 кв. м. Горели гидроизоляция и утеплитель.
Возгорание строительных материалов произошло на открытой площадке, огонь не затронул корпуса домов. На место оперативно прибыли пять пожарных расчетов, пожар был потушен в 17:22. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.