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26 минут назад
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории озера Байкал произошло землетрясение, сообщает МЧС по Республике Бурятия, ссылаясь на данные Байкальского филиала ФГБУН «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
В сообщении говорится, что сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4 произошло в 22:07 по местному времени (17:07 мск), передает Газета.ру.
«Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от н.п. Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — сообщили в ведомстве.
Толчки ощутили жители семи муниципальных образований Республики Бурятия --Тарбагатайский, Иволгинский, Иволгинский, Селенгинский, Кабанский и Заиграевский районы, а также город Улан-Удэ.
В сообщении говорится, что сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4 произошло в 22:07 по местному времени (17:07 мск), передает Газета.ру.
«Эпицентр находился в 22 км северо-западнее от н.п. Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — сообщили в ведомстве.
Толчки ощутили жители семи муниципальных образований Республики Бурятия --Тарбагатайский, Иволгинский, Иволгинский, Селенгинский, Кабанский и Заиграевский районы, а также город Улан-Удэ.