В России

29 минут назад

В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик

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Около 10 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Авария произошла в 19.15 мск воскресенья у дома №124 по улице 9 января города Воронежа. 34-летний житель Семилукского района, управляя ПАЗом (маршрут № 60), не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик «ДАФ».

По предварительным данным, за медпомощью после аварии обратились около 10 человек. По информации городской станции скорой помощи, на данный момент пострадавших в тяжелом состоянии нет, все пациенты в состоянии средней степени тяжести.
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