В России

33 минуты назад

В Воронеже горело общежитие

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Общежитие загорелось в субботу, 6 мая, в Коминтерновском районе Воронежа, сообщает МОЕ-Онлайн.

Спасатели сообщили, что возгорание началось со второго этажа в доме № 263. Сигнал о возгорании поступил на пульт в субботу вечером в 23:04. Сгорела комната с находящимися в ней вещами, а также предметы, находящиеся в коридоре.

Ликвидирован огонь был в 23:20. Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники. Люди во время пожара не пострадали.

Сотрудники МЧС устанавливают причину происшествия.



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