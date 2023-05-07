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33 минуты назад
В Воронеже горело общежитие
Общежитие загорелось в субботу, 6 мая, в Коминтерновском районе Воронежа, сообщает МОЕ-Онлайн.
Спасатели сообщили, что возгорание началось со второго этажа в доме № 263. Сигнал о возгорании поступил на пульт в субботу вечером в 23:04. Сгорела комната с находящимися в ней вещами, а также предметы, находящиеся в коридоре.
Ликвидирован огонь был в 23:20. Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники. Люди во время пожара не пострадали.
Сотрудники МЧС устанавливают причину происшествия.
Спасатели сообщили, что возгорание началось со второго этажа в доме № 263. Сигнал о возгорании поступил на пульт в субботу вечером в 23:04. Сгорела комната с находящимися в ней вещами, а также предметы, находящиеся в коридоре.
Ликвидирован огонь был в 23:20. Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники. Люди во время пожара не пострадали.
Сотрудники МЧС устанавливают причину происшествия.