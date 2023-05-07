Погода в Липецке

32 минуты назад

Заморозки не отступают: в Липецкой области ночью снова до -5

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Заморозки не отступают: в Липецкой области ночью снова до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного арктического антициклона – он принесет с собой холодную погоду преимущественно без осадков, в ночные часы ожидаются заморозки. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-9 градусов тепла, что на 5-8 градусов ниже нормы.

7 и 8 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов, днем температура составит от +10 до +15 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +11 до +13 градусов.

День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 1 градус мороза.
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