Общество

8 минут назад

Липецкая организация продолжает возвращать долги по зарплате

45
#задолженность по зарплате
Липецкая организация продолжает возвращать долги по зарплате

Расплатившись с декабрьскими долгами в феврале, компания уже в марте снова задолжала рабочим.

Более 1 миллиона долга по зарплате за март перед 37 сотрудниками обнаружила Гострудинспекция у компании «Промстрой Эксперт».

- Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, сообщили в управлении государственной трудовой инспекции Липецкой области.

В декабре прошлого года эта же компания з адолжала своим работникам зарплату в размере 10 миллионов рублей. Расплатились с рабочими в ООО «Промстрой Эксперт» после вмешательства Гострудинспекции в феврале 2023 года.


45
#задолженность по зарплате

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