Общество
8 минут назад
Липецкая организация продолжает возвращать долги по зарплате
Расплатившись с декабрьскими долгами в феврале, компания уже в марте снова задолжала рабочим.
Более 1 миллиона долга по зарплате за март перед 37 сотрудниками обнаружила Гострудинспекция у компании «Промстрой Эксперт».
- Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, сообщили в управлении государственной трудовой инспекции Липецкой области.
В декабре прошлого года эта же компания з адолжала своим работникам зарплату в размере 10 миллионов рублей. Расплатились с рабочими в ООО «Промстрой Эксперт» после вмешательства Гострудинспекции в феврале 2023 года.
- Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, сообщили в управлении государственной трудовой инспекции Липецкой области.
В декабре прошлого года эта же компания з адолжала своим работникам зарплату в размере 10 миллионов рублей. Расплатились с рабочими в ООО «Промстрой Эксперт» после вмешательства Гострудинспекции в феврале 2023 года.