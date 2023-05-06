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27 минут назад
В здании кинотеатра в Уфе произошел пожар
В Уфе произошел пожар в здании кинотеатра. Горение удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, сообщает МЧС России по Республике Башкортостан в официальном Telegram-канале, передает Газета.ру.
По данным ведомства, пожар был локализован в 16:07.
6 мая 2023 года в 15:08 в МЧС поступила информация о горении вблизи неэксплуатируемого здания, расположенного на Проспекте Октября. По предварительным данным, огонь охватил пристройку и обшивку фасада кинотеатра.
Во время пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.
По данным ведомства, пожар был локализован в 16:07.
6 мая 2023 года в 15:08 в МЧС поступила информация о горении вблизи неэксплуатируемого здания, расположенного на Проспекте Октября. По предварительным данным, огонь охватил пристройку и обшивку фасада кинотеатра.
Во время пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций.