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30 минут назад

Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали

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На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни миллионов рублей. Об этом 6 мая сообщили в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о таких кредитных учреждениях, как АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", АО "Севергазбанк", АКБ "Фора-Банк", а также ПАО "МТС Банк".

Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
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