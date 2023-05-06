В России
30 минут назад
Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали
На счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках дела о неуплате налогов арестованы сотни миллионов рублей. Об этом 6 мая сообщили в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о таких кредитных учреждениях, как АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", АО "Севергазбанк", АКБ "Фора-Банк", а также ПАО "МТС Банк".
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о таких кредитных учреждениях, как АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО "Альфа-Банк", АО "Севергазбанк", АКБ "Фора-Банк", а также ПАО "МТС Банк".
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.