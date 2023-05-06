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36 минут назад

Жителей населённых пунктов на Урале эвакуируют из-за пожаров

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Жителей нескольких сел и поселков Свердловской области эвакуируют из-за пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал регионального департамента информационной политики.

"Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами", — говорится в публикации.

В частности, принято решение об эвакуации людей из деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой и села Мостовое. Также покинуть опасные территории рекомендовали владельцам участков садоводческих товариществ под Асбестом, Артемовским, Березовским, Дегтярском и Ревдой.

Муниципальные власти предоставили для эвакуации транспорт и развернули на базе соцучреждений пункты временного размещения.

Руководитель Дегтярского городского округа Вадим Пильников на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, на территории города начался верховой пожар и попросил местных жителей о помощи.
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