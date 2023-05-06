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37 минут назад
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Советского и российского художника-модельера и дизайнера Валентина Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Недалеко от могилы модельера похоронены народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и кинорежиссер, художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Церемония прощания состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Юдашкиным пришли певицы Алла Пугачева и Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и многие другие.
О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Причиной смерти модельера стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи обнаружили в 2016 году.
Недалеко от могилы модельера похоронены народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и кинорежиссер, художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Церемония прощания состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Юдашкиным пришли певицы Алла Пугачева и Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и многие другие.
О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Причиной смерти модельера стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи обнаружили в 2016 году.