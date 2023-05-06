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45 минут назад

В Оренбурге при обрушении карусели пострадали 20 человек

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В Оренбурге рухнула карусель, когда на ней катались взрослые и дети. Людям оказывается помощь, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

Пострадали около 20 человек. "В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадало приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении. Ранее в экстренных службах сообщали о 15 пострадавших.

Предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пострадавших, большинство из которых - дети, передали медикам. По данным Минздрава, госпитализировали 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. "Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - уточнили в министерстве, добавив, что шестеро госпитализированных - дети, а два человека находятся в реанимации.

По данным из открытых источников, карусель недавно установили в парке.
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