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Завтра в районе Дикого – большое отключение холодной воды

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Завтра в районе Дикого – большое отключение холодной воды

Холодную воду завтра, 7 мая отключат в двух районах Липецка из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 19в по улице Папина, №№ 3, 3а по улице Богдана Хмельницкого. Машина с водой для питья будет находиться про адресу: улица Богдана Хмельницкого, 3.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Дикого и части прилегающего к нему проспекта Победы: домах №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 43, 45, 47 по улице Индустриальной, №№ 51а, 53а, 55Б, 53, 55, 57, 61, 61а, 63, 65, 52, 52а, 54, 56, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, а также в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Индустриальной, Даргомыжского, Воровского, Киевской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Пригородной, Кирова, Комсомольской, Котовского, Школьной, Чкалова, переулков Вишневого, Фруктового, Верещагина. Воду подвезут к дому № 51а по улице Депутатской.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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