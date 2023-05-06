Происшествия

8 минут назад

Пытавшаяся найти работу липчанка перевела мошенникам 420 тысяч рублей

57
#Мошенничество
Пытавшаяся найти работу липчанка перевела мошенникам 420 тысяч рублей

Дельцы ловко воспользовались безвыходной ситуацией и женщины и её страхом потерять свои "кровные", в итоге выманили все накопления.

Липчанка пыталась трудоустроиться, а вместо этого лишилась 420 тысяч рублей, сообщили в УМВД РВ по Липецкой области.

В ведомстве рассказали историю с обманом 53-летней женщины.

Она разместила резюме на сайте вакансий, но вместо работодателя нарвалась на мошенников, который выманили у дамы все ей сбережения. При этом преступники действовали, как опытные психологи: в свои сети они заманивали жертву постепенно, а всякий раз, когда она начинала сомневаться, пугали потерей уже вложенных средств.

Сначала женщину заставили открыть денежный счёт на онлайн-площадке якобы для осуществления будущих транзакций. Липчанка положила туда 10 тысяч рублей, но вскоре звонивший по телефону «менеджер» сообщил, что счёт начнёт функционировать, только когда сумма на нём превысит 57 тысяч рублей.

Тут бы и насторожиться жертве, но она опять поверила мошенникам. Сначала липчанка начала интересоваться, как вернуть назад уже вложенную сумму, но ей пригрозили их потерей. В итоге женщина шаг за шагов перевела на счёт 80 тысяч рублей. А ещё 330 тысяч добавил муж потерпевшей – деньги они переводили несколько раз, поскольку «система» постоянно требовала повысить сумму, чтобы вывести уже вложенное. Получилось, как в поговорке: «Когда коготок увяз, всей птичке пропасть».

А потом финансовый «аналитик» просто перестал выходить на связь.

Мошенников ищет полиция, но как показывает практика, это очень сложное дело. Еще сложнее – доказать вину конкретных людей, ведь с потерпевшей разговаривали по телефону без видеосвязи, а «консультант» назвал только своё имя.


57
#Мошенничество

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