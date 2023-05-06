Происшествия

10 минут назад

Любовь зла: липчанка набрала долгов у своего воздыхателя на 3,5 миллиона рублей

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#Мошенничество #УМВД

Потерпевший был вынужден даже оформить на себя несколько кредитов, чтобы не упасть в глазах дамы.

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Липецкие полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, фигурантке уголовного дела 24 года. В течение полугода с июля 2022 и по февраль 2023 года девушка под различными предлогами брала взаймы деньги у своего 38-летнего знакомого. А отдавать не планировала.

- Одним из таких поводов было оказание помощи в выкупе и переоформлении квартиры их общего друга, - пояснили в пресс-службе, - Долг злоумышленница обещала вернуть в течение нескольких месяцев. Однако в назначенное время денежные средства девушка так и не отдала, постоянно перенося дату возврата. С целью придания правдивости своим действиям она отправляла на телефон потерпевшего смс-сообщения и скриншоты переписок, в которых сообщала о скором возврате денежных средств знакомому и разрешении проблемных вопросов, связанных с квартирой.

Потерпевший, видимо, испытывал к девушке чувства. Иначе вряд ли об бы стал тратить все личные сбережения, а тем более – оформлять на себя кредиты, когда накопления кончились. В итоге дама выманила у доверчивого кавалера 3,5 миллиона рублей.

Следователями УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Девушка находится под подпиской о невыезде.

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#Мошенничество #УМВД

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