Выходные в Липецке: «Патриотическое концерты, мюзикл по рассказам О.Генри и битва за чемпионство»

В сегодняшнем выпуске речь пойдёт о трёх днях перед праздником Победы – с 6 по 8 мая. Самому Великому дню мы посвятим отдельный материал.

Похолодает

Погода преподносит липчанам неприятные сюрпризы: как только дело доходит до праздников, температура опускается вниз. По ночам даже вернутся заморозки, а сегодня днём, например, будет всего 9-11 градусов, хорошо хоть, что преимущественно без осадков.







Отключения воды

В «Росводоканале» намерены проводить плановый ремонт на сетях и во время выходных, поэтому кому-то придётся столкнутся и с отключением холодной воды.

В субботу, 6 мая, с 10:00 до 20:00 с временными неудобствами столкнутся жители домов на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15; Кувшинова, 4; Московской, 103, 105, 111; Ушинского, 7.







В воскресенье, 7 мая, та же участь с 10:00 до 20:00 постигнет жителей домов на улицах Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 43, 45, 47; Депутатской, 51а, 53а, 55Б, 53, 55, 57, 61, 61а, 63, 65, 52, 52а, 54, 56, 78, 80, 81; Киевской, 1, 34, 36, 41; Папина, 19в; Хмельницкого, 3, 3а; переулка Вишнёвого, 1а; проспекта Победы, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61.

В это же время будут перекрыты вентили в частном секторе улиц Верхней, Володарского, Даргомыжского, Депутатской, Индустриальной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Школьной, Чкалова, а также переулков Верещагина, Вишнёвого, Воровского, Фруктового.

В понедельник, 8 мая, с 10:00 до 20:00 прекратят подучу воды в дома на улицы Звездная, 1; Комсомольской, 22; Котовского, 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Папина, 2б; Союзная, 1б, 1г, 2а/1, 3, 5/1, 5а; Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26; Школьной, 24. Без воды также останется частный сектор улиц Верхней, Джамбулата, Дубинина, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Союзной, Чаплыгина, Школьной.

Патриотическая Art-тусовка (12+)

6 мая в библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:40 состоится традиционная Art-тусовка.

Понятно, что сейчас она будет с серьезным военным уклоном. Артисты клуба «Сова» будут читать патриотические стихи, проект ФакаАзнайка расскажет о поэзии фронтового периода. Кроме того, с 19:00 пройдёт творческий вечер гостьи из Москвы Елены Подвигиной, педагога, режиссера, члена союза литераторов РФ, руководителя театра-студии «В созвездиях». А в 20:00 в течение следующего часа пройдёт всеми любимый «Открытый микрофон», на котором талантами может блеснуть каждый».

Концерт в Нижнем парке (12+)

На выходных липчан ждёт немало концертов, посвященных Победе. Один из них состоится 6 мая в 17:00 в Нижнем парке. Песни о войне и композиции военных лет исполнят липецкие вокалисты Александр Горшков, Данил Ишков, Маргарита Петрухина и Лилит Чахоян.







Спектакль в парке Победы (6+)

Липецкий Дом музыки подготовил для липчан дподарок к празднику - документальный музыкальный спектакль «А песни ходят на войну» в исполнении ансамбля народной песни «Зень» имени В.Н. Владимировой.

Музыкальный спектакль создан на документальной основе. В нём звучат истории дедов-фронтовиков артистов ансамбля: Оксаны Аношкиной, Вадима Бондарчука, Юлии Будюкиной, Александра Лашкуля, Елены Мануйловой, Контантина Ореханова, Виктора Подолина, и реальные письма с фронта.

Перед зрителями пройдут сразу несколько образов. Это и защитники Отечества, уходящие на фронт, и невесты, которым не суждено стать жёнами, жёны, которым судьба уготовила вдовью долю, и счастливые вернувшиеся.







Показы спектакля пройдут в парке Победы 7 мая в 19:00, 8 мая в 18:00.

«Песни Победы» (6+)

Если 7 мая соберётесь на спектакль в парк Победы, то лучше приходите пораньше. С 17:00 на главной сцене выступят юные артисты. Воспитанники детских школ искусств, Домов творчества исполнят военно-патриотические песни, танцы и композиции разных эпох и времён.







А в 11:00 7 мая в парке пройдёт акция «Помни сквозь года, Липецк». Школьники, прочтут стихотворения и почтят память ветеранов минутой молчания.

«Патриоты России» (12+)

8 мая в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 представят концертную программу «Патриоты России». Перед зрителями выступит местный артист и певец Сергей Пашаян с участием ансамбля эстрадного танца «Альмира».



Сергей Пашаян. Фото vk.com



«Партизанский забег» (6+)

Вечером 8 мая любителей здорового образа жизни ждёт «Ночной партизанский забег» на Зелёном острове.







Бегуны из разных городов будут соревноваться на двух дистанциях: в 20:30 будет дан старт детскому забегу (до 13 лет) на 900 метров, а в 21:00 пистолетный выстрел прозвучит для тех, кто выйдет бороться на основную дистанцию – 9 км. Организаторы сообщают, что заявки на участие в соревнованиях уже подали представители 47 городов.







По рассказам О.Генри (12+)

И все же не только Победе будут посвящены культурные события этих выходных. Концертный зал «Унион» липецкой государственной филармонии приглашает 6 мая в 17:00 на мюзикл композитора Олеси Ростовской «Купидон, фараон и булки», поставленный по произведениям американского писателя О.Генри.

Это три отдельных сюжета: сатирический, трагический и веселый, романтический. Герои — простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, официантка и посетитель, а в основе сюжетов — забавные перипетии их отношений, порою с неожиданным финалом.



Произведение написано специально для Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера Алексея Моргунова.

Для детей (6+)

А 8 мая в «Унионе» дважды – в 11:00 и в 12:00 покажут детский музыкальный спектакль «Сказки волшебного сундучка».

Трогательная история о друзьях: Тигрëнке, Обезьянке и многих других из известного всем нам с детства мультфильма. Это самый настоящий бэби-спектакль в стилистике теневого театра. Прекрасные артисты времён бродячего театра завели сказочный механизм, и зазвучал волшебный сундучок, внутри которого возникло дыхание музыки. Артисты открыли крышку, и оттуда появилась на свет добрая сказка с известными всеми нам персонажами и со счастливым концом.



В спектакле принимают участие: Алла Загвоздкина, Анна Быковская, Андрей Карпий (фортепиано), Галина Васильева (виолончель), Максим Аникеев (аккордеон), Елена Ковалёва (флейта), солисты-вокалисты Липецкой филармонии. Режиссер — Иван Карпов.

Битва в финале (6+)



А вот игроки липецкого мини-футбольного клуба ещё только мечтают о своей Великой Победе. Наша команда добралась до финала Высшей лиги АМФР, где бросит вызов действующему чемпиону – дублю столичной команды КПРФ.

Первый матч в серии до двух побед состоится 6 мая в 13:00 в СК «Атлант» в Копцевых Хуторах под Липецком (ул. Котовского, 1в). Добраться на матч болельщики могут самостоятельно или на бесплатном автобусе Volkswagen Crafter белого цвета с госномером М 573, который отправится в 12:15 от остановки «Кольцо трубного завода» (Товарный проезд, 2). После матча тот же автобус увезёт желающих обратно. Пожелаем успеха нашей команде».

Обращение главного тренера липецкой мини-футбольной команды к болельщикам



Дорогие липчане! Во время выходных важно не потерять голову и нет-нет, да уделять внимание окружающему миру, интересуясь новостями. Чаще заходите на GOROD48, который в режиме 24/7 собирает для вас самое интересное и полезное. С нами вы ничего не пропустите. Ждём вас на сайте снова и снова!