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24 минуты назад

Подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay

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#UnionPay #банковские карты #санкции

Ряд подсанкционных российских банков прекратили выпускать карты UnionPay, выяснили «Известия». После попадания под блокирующие рестрикции со стороны США эмитировать такой «пластик» перестали в МТС-банке и «Уралсибе». 

Карты китайской платежной системы пропали из списка доступных для оформления на сайтах финорганизаций. В службах поддержки компаний также подтвердили, что выпуск UnionPay закрыли. Это связано с прекращением работы карт за рубежом, пояснили в МТС-банке.

Сейчас в РФ осталось только семь кредитных организаций, чьи карты продолжают работать за границей. Среди них — Газпромбанк, Почта Банк, «Солидарность», Россельхозбанк, «Русский стандарт», Примсоцбанк и ВБРР. Однако они принимаются не везде и «проходимость зависит от эмитента», рассказывают участники профильных чатов по обсуждению UnionPay.

Среди финорганизаций, которые оформляли «пластик» китайской платежной системы, под блокирующие санкции США также попали «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург». Эти банки продолжают выпускать UnionPay, однако предупреждают клиентов, что расплатиться ими за рубежом не получится.

Другие подсанкционные банки, вероятно, также будут останавливать оформление китайских карт, ожидает коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. При этом для оплаты за границей у россиян остается возможность оформить «пластик» иностранного банка или использовать «Мир» в странах, где он принимается, отметил 
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#UnionPay #банковские карты #санкции

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