Общество

51 минуту назад

На четырех улицах Липецка частично отключат холодную воду

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#отключения
На четырех улицах Липецка частично отключат холодную воду

Отключения холодной воды в субботу, 6 мая, связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 7 по улице Ушинского – машина с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15 по улице 50 лет НЛМК – воду можно будет набрать возле дома № 15. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 4 по улице Кувшинова, №№ 103, 105, 111 по улице Московской. Подвоз воды организуют по адресу: улица Кувшинова, 4. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

408
#отключения

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