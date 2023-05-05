На четырех улицах Липецка частично отключат холодную воду

Отключения холодной воды в субботу, 6 мая, связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 7 по улице Ушинского – машина с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15 по улице 50 лет НЛМК – воду можно будет набрать возле дома № 15.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 4 по улице Кувшинова, №№ 103, 105, 111 по улице Московской. Подвоз воды организуют по адресу: улица Кувшинова, 4.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



