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сегодня, 17:08

В Липецкую область приходят похолодание и ночные заморозки

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#похолодание
В Липецкую область приходят похолодание и ночные заморозки

В ближайшие трое суток Липецкая область попадет под влияние обширного арктического антициклона – он принесет с собой холодную погоду преимущественно без осадков, в ночные часы ожидаются заморозки. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 5-8 градусов ниже нормы. 

7 и 8 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов. 

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью от +2 до +4 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 6 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 4 градуса мороза. 

1 693
#похолодание

Комментарии (1)

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